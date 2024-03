Os resultados definitivos da sessão revelam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,22%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,51% e o S&P500 progrediu 0,86%.

Este índice conheceu hoje o seu 21.º máximo desde o início do ano.

Wall Street vai estar fechada na sexta-feira, devido à época pascal, e as trocas tiveram hoje um nível inferior ao habitual, apontou Peter Cardillo da Spartan Capital.

"Hoje não houve notícias macroeconómicas", disse o analista, acrescentando que a aproximação do final do mês e do trimestre, na quinta-feira, conduziu os investidores "a recomporem as carteiras" de investimento.

No mercado obrigacionista, os rendimentos dos títulos do Tesouro -- que evoluem em sentido inverso ao do seu preço -- a 10 anos aliviaram para 4,18%, dos 4,23% da véspera.

Aqueles "reequilíbrios" ligados ao final do mês e do trimestre também se verificaram no mercado obrigacionista, apontou Karl Haeling, da LBBW.

Nos indicadores, as publicações estatísticas regressam na quinta-feira, com a última revisão da evolução do produto interno bruto nos EUA no último trimestre de 2023.

RN // RBF

Lusa/fim