Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,89%, para os 23.875,89 pontos.

O tecnológico Nasdaq ganhou 1,41%, para as 8.979,66 unidades, no que é o seu nível mais elevado desde março e lhe permite estar agora em terreno positivo em relação ao início do ano.

Da mesma forma, o alargado S&P500 progrediu 1,15%, para 2.881,19 pontos.

"Os investidores estão a antecipar uma reabertura da economia e a projetar-se para lá da covid-19", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investment.

A este respeito, os mais de três milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego apresentados na semana passada nos EUA, segundo o Departamento do Trabalho, não fizeram tremer os investidores.

Estes números explicam-se pela paragem brutal da economia em meados de março, com a aplicação de medidas massivas de confinamento no país, para procurar conter a progressão da pandemia.

E se o desemprego continua a um nível excecionalmente elevado, o número de novas inscrições tem diminuído todas as semanas desde o início de abril.

A taxa de desemprego em abril vai ser divulgada na sexta-feira, esperando-se que atinja um nível historicamente alto, com alguns especialistas a avançarem a previsão de 20%.

Dos outros indicadores divulgados hoje, a produtividade nos EUA diminuiu fortemente no primeiro trimestre em termos homólogos, reflexo da paragem da atividade económica, segundo as estimativas preliminares do Departamento do Trabalho.

Por seu lado, a China anunciou uma subida surpreendente das suas exportações em abril, apesar do novo coronavírus, mas as importações caíram de forma acentuada.

RN // SR

Lusa/Fim