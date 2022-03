Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,74%, para os 34.807,46 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 1,95%, para as 14.108,82 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 1,13%, para as 4.511,61.

"Parece que já se bateu no fundo e o pior está atrás de nós", desejou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, estimando que os investidores já tinham incorporado a atitude mais agressiva da Fed para com a inflação.

Os investidores foram, de facto, confrontados com os comentários feitos na segunda-feira pelo presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que foram considerados mais belicistas do que esperado face ao crescimento dos preços e em termos de política monetária.

"A inflação está muito forte", lançou o dirigente da Fed, garantindo que o banco central norte-americano "vai tomar as medidas necessárias para um regresso à estabilidade dos preços".

Também deixou a porta aberta a uma subida da taxa de juro de referência em 50 pontos-base (0,50 pontos percentuais) durante uma das próximas reuniões do comité monetário da Fed (FOMC, na sigla em Inglês).

"O Goldman Sach espera que a Fed suba a sua taxa sobre os fundos federais em 50 pontos-base nas reuniões de maio e junho -- uma perspetiva que está cada vez mais integrada pelos investidores", indicou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Mas para Maris Ogg, dadas as incertezas sobre a economia causadas pela invasão russa da Ucrânia, a Fed "pode esperar até às eleições parlamentares" nos EUA, em novembro, "antes de se mostrar mais agressiva nas suas subidas de taxas.

"Apesar do seu tom severo, pode ser que a Fed deixe o mercado agir por sua conta", acrescentou a analista, apontando a viva subida dos rendimentos no mercado obrigacionista depois do discurso duro de Powell.

Os rendimentos das obrigações do Tesouro, tanto a curto como a médio prazo, subiram rapidamente na segunda-feira e a tendência manteve-se hoje. O rendimento do título a 10 anos atingiu mesmo os 2,37%, um máximo desde maio de 2019.

