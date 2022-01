Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,51%, para os 36.252,02 pontos, e o alargado S&P500 apreciou 0,92%, para as 4.713,07 unidades.

Já o tecnológico Nasdaq teve a maior subida do dia entre estes índices emblemáticos, ao valorizar 1,41%, para os 15.153,45 pontos.

Os investidores estiveram atentos às declarações de Powell, durante um interrogatório feito pelos senadores, no quadro da sua confirmação para um segundo mandato à frente da Fed, para onde foi indicado pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Powell garantiu, na ocasião, que a luta contra a inflação seria prioridade no seu segundo mandato à frente do banco central dos EUA.

"Se virmos que a inflação persiste em alto nível durante mais tempo do que o esperado, subiremos a taxa de juro, ainda que tenhamos de o fazer mais vezes do que as previstas", asseverou, mas sem adiantar qualquer número.

Não obstante, os investidores ficaram animados com a declaração de Powell de que ainda há "muito caminho a andar" na retirada dos apoios do banco central à economia, por a recearem mais rápida do que antecipado.

"A Fed acredita que a inflação se vai prolongar até meados de 2022", comentou Ed Moya, da Oanda.

Os investidores aproveitaram para comprar ações a um preço considerado baixo e voltar a apostar no risco, levando o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos a cair para 1,743%.

RN//RBF

Lusa/fim