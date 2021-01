Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq progrediu 0,6%, para os 13.530,91 pontos, e o S&P500 avançou 0,03%, para os 3.853,07. Ao contrário, o Dow caiu 0,04%, para as 31.176,01 unidades.

As ações têm seguido uma tendência ascendente durante este mês, graças ao otimismo com a vacina contra a covid-19, que os investidores esperam que conduza à recuperação da economia, e à expectativa de que o novo presidente dos EUA, Joe Biden, avance com estímulos orçamentais.

Mais recentemente, a divulgação pelas empresas de resultados trimestrais acima das expectativas também contribuiu para que as cotações evoluam perto dos seus máximos históricos ou que os superem mesmo.

"Hoje foi igual a ontem, no sentido em que os principais índices estão sem variação ou em alta, mas são as tecnológicas que estão a liderar outra vez", disse Ross Mayfield, estratega de investimento na Baird.

O otimismo quanto a uma economia fortalecida durante este ano foi poderoso o suficiente para minimizar preocupações com os problemas atuais.

Na quinta-feira, um relatório mostrou que 900 mil trabalhadores se inscreveram para o subsídio de desemprego na semana passada, quando a deterioração da pandemia forçou várias empresas a fecharem e a recorrerem ao 'lay-off'.

O número foi interior aos 926 mil da semana anterior, mas continua a ser incrivelmente elevado.

Além do otimismo sobre as vacinas e a perspetiva de mais estímulos de Washington, decisões importantes dos bancos centrais em todo o mundo também estão a ajudar a fazer subir nas cotações.

A Reserva Federal dos EUA vai ter a sua próxima sobre política monetária na próxima semana, mas já se espera que não tire as taxas de juro dos níveis historicamente baixos em que se encontra. As taxas baixas podem ajudar a fazer subir os preços das ações e outros investimentos.

Hoje, o Banco Central Europeu decidiu que iria manter as suas taxas de juro e manter o seu programa de compra de ativos para estimular a economia.

RN//RBF

Lusa/fim