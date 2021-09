Segundo dados do final da sessão em Wall Street, o índice Dow Jones caiu 0.21% para 35.369,09 pontos, enquanto o S&P 500 recuou ligeiramente, 0,03% para 4.535,43 pontos.

O índice Nasdaq, que engloba as principais empresas tecnológicas, subiu 0,21% para 15.363,52 pontos.

A bolsa nova-iorquina começou no 'vermelho' esta sexta-feira, depois de se saber que a economia dos EUA criou 235 mil empregos no último mês, número que ficou aquém das previsões dos economistas, que apontavam para 720 mil empregos.

O número de novos empregos em agosto é o mais baixo dos últimos sete meses???????. Em julho foram criados 1.05 milhões de empregos na maior economia mundial.

Paralelamente, o Departamento do Trabalho norte-americano revelou que a taxa de desemprego caiu duas décimas em agosto, para 5,2%, o valor mais baixo desde que a pandemia de covid-19 teve impacto no mercado de trabalho norte-americano.???????

Após a abertura em baixa,??????? os índices S&P 500 e Nasdaq recuperaram, mas apenas o Nasdaq terminou em terreno positivo.

Por setores, os mais favorecidos na sexta-feira foram os da tecnologia (0,38%) e saúde (0,11%), enquanto os mais atingidos foram os serviços públicos (-0,8%), matérias-primas (-0,69%) e indústria (-0,05%).

Entre as 30 cotadas no Dow Jones, destacam-se os ganhos da Salesforce (2,93%), da Home Depot (0,79%) e da Walmart (0,46%), enquanto entre os mais afetados do dia estiveram a American Express (-1,69%), a Boeing (-1,20%) e a Honeywell International (-1,13%).

