Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 1,04%, o tecnológico Nasdaq subiu 2,43% e o alargado S&P500 ganhou 1,68%.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), publicado hoje, avançou apenas 0,1% em julho, face aos 0,2% de junho. Este ligeiro aumento esteve em linha com as expectativas do mercado.

Nos últimos 12 meses, o crescimento abrandou significativamente, atingindo os 2,2%, o valor mais baixo desde março (2%).

Esta desaceleração dos preços "junta-se aos sinais de queda das pressões sobre os preços, o que ajudará a controlar a inflação durante o segundo semestre de 2024", realçou Oren Klachkin, economista da Nationwide Financial Markets, sobre o PPI.

O índice de preços ao consumidor (CPI) de julho será divulgado na quarta-feira, antes da abertura de Wall Street.

O IPC é ainda mais acompanhado pelo mercado do que o dos preços ao produtor.

"A evolução da inflação está a ir na direção certa e a dos preços grossistas é uma boa notícia, porque o índice PPI geralmente antecipa o que vai acontecer a seguir com os preços no consumidor", destacou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

"Isto sugere que a Fed (banco central norte-americano) provavelmente reduzirá as taxas", acrescentou o analista, à agência France-Presse (AFP).

A trajetória dos preços ao produtor confirma a hipótese de um corte das taxas de juros de, pelo menos, 25 pontos base na próxima reunião do comité monetário da Fed, em 18 de setembro.

DMC // NS

Lusa/Fim