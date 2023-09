Os resultados definitivos da sessão indicam que o alargado S&P500 caiu 1,64%, o seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 1,08%, e o tecnológico Nasdaq baixou 1,82%.

A Reserva Federal dos EUA ditou esta quarta-feira uma pausa na trajetória das taxas de juro, mas apresentou projeções que sugerem outro aumento antes do final do ano, e sugeriu que o ambiente de taxas elevadas poderá persistir por algum tempo.

"Os investidores continuam claramente a digerir a comunicação da Fed, e mais particularmente as previsões" da instituição em termos de crescimento, inflação e trajetória monetária, referiu Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Os investidores também receberam hoje dados do mercado de trabalho que continuam a refletir a sua força: os subsídios de desemprego caíram na semana passada para 201.000, o volume mais baixo desde janeiro e inferior ao estimado.

"Mesmo que o mercado de trabalho esteja a acalmar, ainda estamos a assistir a muito poucos despedimentos", salientou Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics, lembrando que isso deverá encorajar a Fed a ser mais firme.

"[A Fed] Pode derrubar a economia e empurrar-nos para uma recessão", explicou, por sua vez, Phil Flynn, do Price Futures Group.

A diminuição do apetite pelo risco levou a fortes vendas em bolsa e, paralelamente, à subida das taxas de rentabilidade da dívida do Tesouro: nos títulos a 10 anos fixou-se nos 4,49%, e nos títulos a 2 anos, nos 5,19%, o seu nível mais elevado no 15 anos em ambos os casos.

"Isto pressiona os setores em crescimento e o Nasdaq, com uma forte componente tecnológica", frisou ainda Angelo Kourkafas.

Por outro lado, a sombra de outra possível paralisação do governo paira no final deste mês devido à dificuldade entre congressistas de ambos os partidos em chegar a acordo sobre o orçamento para projetos de lei fundamentais como a defesa.

Todos os setores terminaram em baixa, liderados por imobiliário (-3,48%), bens não essenciais (-2,88%) e materiais básicos (-2,05%).

Entre as 30 empresas do Dow Jones, as maiores perdas foram para a Cisco (-3,89%), que anunciou esta quinta-feira a maior compra da sua história, da empresa de cibersegurança Splunk por 28.000 milhões de dólares (26.264 milhões de euros).

Dow Inc (-2,78%), Nike (-2,61%), Caterpillar (-2,36%) e Visa (-2,17%) também caíram.

