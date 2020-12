No final da segunda sessão da semana na Bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones perdeu 200,94 pontos, até às 30.015,51 unidades, arrastado pelas quebras da Walgreens (-3,44%), Amgen (-2,78%), Goldman Sachs (-2,68%) e da Chevron (-2,01%).

Algumas empresas, como, por exemplo, a Apple (2,85%), Salesforce (2,08%) e a Microsoft (0,61%) encabeçaram os finais de sessão em terreno positivo.

Já o seletivo Standard & Poor's 500 (S&P 500) acabou em terreno negativo pela terceira sessão consecutiva, baixando hoje 0,21% até às 3.687,26 unidades, enquanto que o índice Nasdaq, que aglutina as tecnológicas, conseguiu encerrar em terreno positivo com uma subida de 0,51%, situando-se nas 12.807,92 unidades.

O final das negociações em Wall Street foi misto. Por um lado, os investidores viram com bons olhos a aprovação do pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos da América, depois de um longo impasse no Congresso, uma vez que poderá ser o 'empurrão' de que a economia norte-americana precisa depois de meses de confinamentos seletivos.

Contudo, e ainda com a memória recente destes confinamentos e das suas implicações económicas, o mercado ressentiu-se com a possibilidade de disseminação da estirpe do novo coronavírus detetada no Reino Unido.

Esta estirpe, que é até 70% mais contagiosa, poderá impor novas restrições em vários países, incluindo os Estados Unidos, que atrasaria ainda mais a recuperação económica.

