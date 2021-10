Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 1,23% para 33.886,10 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, cedia 0,94% para 14.298,00 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,50% e estava em 4.325,91 pontos.

Neste início de sessão, a praça nova-iorquina dava sinais de pessimismo, a meio de uma semana irregular, marcada por preocupações quanto à inflação e quanto à fixação de um limite máximo para a dívida norte-americana.

"Outubro está a seguir a sua reputação como mês mais volátil do ano", disse o analista Ryan Detrick, de LPL Financial, que antecipou mais sessões ao estilo "montanha-russa" nos próximos tempos.

Quando se espera a divulgação do relatório do mercado laboral em setembro, que será publicado na sexta-feira, a empresa processadora de pagamento de salários ADP divulgou hoje que nesse mês foram criados 568.000 empregos no setor privado, um número acima do esperado.

Nos outros mercados, o rendimento das obrigações norte-americanas a 10 anos seguia a 1,515% e o barril de petróleo do Texas baixava para 77,53 dólares.

Na sessão anterior, o Dow Jones fechou a subir 0,92%, o Nasdaq avançou 1,25% e o S&P ganhou 1,05%.

EO // CSJ

Lusa/fim