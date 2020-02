Wall Street continua em alta após novos recordes A bolsa de Nova Iorque subia hoje durante a primeira hora da sessão, mostrando-se resiliente em relação aos receios sobre o impacto económico do coronavírus. economia Lusa economia/wall-street-continua-em-alta-apos-novos_5e4427e4b34dee12adb80b20





Às 15:27 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,72% para 29.486,17 pontos, o Nasdaq e o S&P 500 avançavam 0,42% e atingiam 9.679,48 pontos e 3.371,79 pontos, respetivamente.

Na terça-feira, Wall Street encerrou sem grandes variações, após uma sessão marcada pela audição na Câmara dos Representantes do presidente da Reserva Federal (banco central). O Dow Jones terminou estável, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 ganharam 0,11% e 0,17%, respetivamente, fixando novos recordes.

Antes do encerramento da bolsa nova-iorquina, o líder do banco central norte-americano, Jerome Powell, congratulou-se por a economia norte-americana estar no bom caminho, considerando que a política monetária continua adequada.

"Estamos a acompanhar de perto o aparecimento do coronavírus, que pode causar perturbações na China com repercussões no resto da economia mundial", acrescentou Powell.

Hoje, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, deve exprimir-se perante a comissão de Finanças do Senado para apresentar o orçamento federal para 2021 da administração Trump.

