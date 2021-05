Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,54%, para os 34.394,98 pontos.

Mais forte foram os ganhos dos outros índices, em particular do tecnológico Nasdaq, que progrediu 1,41%, para as 13.661,17 unidades, enquanto o alargado S&P500 avançou 0,99%, para as 4.197,05.

Depois de uma semana indefinida, durante a qual o Dow Jones e o S&P500 enfraqueceram, a praça de Wall Street começa a semana em grande.

"É um mercado altista. Ainda estamos no início de um novo ciclo económico e os números são excecionais", realçou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, aludindo em particular aos bons resultados das empresas cotadas.

Os 482 membros do S&P500 que já divulgaram os seus resultados trimestrais mostraram um crescimento médio do volume de negócios de 51,5%, segundo os dados do gabinete Factset, sinal de que a atividade económica apresenta um ganho nítido de ritmo em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a pandemia praticamente paralisou a economia norte-americana.

Os investidores têm diversas razões para estarem confiantes no curto prazo, estimou Ogg, entre as quais a subida das pessoas vacinadas nos EUA e a reabertura dos estabelecimentos comerciais, que implicam uma recuperação do consumo, bem como a trajetória ascendente que também existe na Europa e na China, além de os bancos centrais continuarem a apoiar as respetivas economias.

Alguns analistas receiam que tal ambiente conduza a uma inflação que fique fora de controlo e, a prazo, venha a ameaçar a economia e os mercados bolsistas.

"A bolsa estaria contente com uma (taxa de) inflação entre 3% e 4%", considerou Ogg. "Isso daria às empresas o poder de fixar preços, o que não é o caso há mais de 10 anos".

Durante a semana, os investidores vão estar atentos a vários indicadores, que permitirão aferir o ritmo da recuperação, como o ritmo de vendas de casas novas nos EUA em abril e o índice da Conference Board sobre a confiança dos consumidores norte-americanos em maio, estatísticas estas esperadas para terça-feira.

A segunda estimativa do produto interno bruto dos EUA, os números sobre as encomendas de bens duradouros e os contratos-promessa de compra e venda de casas nos EUA em abril são divulgados na quinta-feira.

Na sexta-feira vai ser a vez de se conhecerem os rendimentos e as despesas das famílias em abril e a estimativa final da confiança dos consumidores em maio.

Entre os valores do dia, a Virgin Galactic subiu 27,6% depois do sucesso durante o fim de semana de um voo espacial habitado, prelúdio ao turismo no espaço.

