Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq progrediu 0,69%, para as 13.635,99 unidades, e o S&P500 avançou 0,36%, para as 3.855,36.

Já o Dow recuou 0,12%, para os 30.960 pontos, arrastado pelas desvalorizações de alguns dos seus componentes, como American Express (-3,96%), Caterpillar (-2,40%) e Goldman Sachs (-2,19%).

A praça nova-iorquina evoluiu ao longo do dia de forma irregular, com os investidores a prepararem-se para a mais intensa semana de divulgação de resultados trimestrais desta época.

Apesar do impacto da pandemia, as empresas integrantes do S&P500 que já divulgaram os seus resultados superaram em geral as expectativas dos analistas.

São esperados nos próximos dias os desempenhos trimestrais de mais de 100 empresas, entre as quais Apple, American Express, Johnson & Johnson, 3M, AT&T e Tesla.

"Temos tido um 'sprint' forte já desde há quatro semanas e vem aí muita informação nesta semana", comentou Brad Peterson, conselheiro nacional de investimento na Northern Trust Wealth Management. "O dia de hoje foi provavelmente uma pausa", comentou.

Os mercados têm estado a valorizar recentemente graças às esperanças com as vacinas contra o novo coronavirus, que possam conduzir a uma forte recuperação económica mais tarde durante este ano, quando a vida quotidiana se aproximar da que era normal.

Esperança também é o sentimento dominante quanto à aprovação no Congresso de um programa de estímulos e ajudas orçamentais, agora que as duas câmaras estão controladas pelos democratas.

O Presidente Joe Biden já propôs um plano no montante de 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,6 biliões de euros), que inclui a entrega de 1.400 dólares à maior parte dos cidadãos dos EUA.

