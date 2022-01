Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,70% para 35.824,69 pontos e o Nasdaq recuava 0,04% para 14.940,41 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,64% para 4.640,31 pontos.

Hoje, o presidente da Fed vai comparecer no Senado para uma audição que faz parte do processo de renovação do seu mandato, esperando-se que aborde a questão da inflação, que tem atingido níveis bastante elevados nos Estados Unidos.

O mercado aguarda ainda a divulgação, esta semana, de resultados trimestrais e anuais de alguns dos principais bancos.

Os rendimentos das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos atingiam 1,773% e o preço do barril de petróleo do Texas subia para 78,97 dólares.

EO // JNM

Lusa/fim