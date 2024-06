Às 15:00 de Lisboa, o índice Dow Jones perdia 0,28%, para 38.479,90 pontos, enquanto o alargado S&P 500 recuava 0,08%, para 5.427,31 pontos, e o tecnológico Nasdaq 0,06%, para 17678,84 pontos.

Os juros do Tesouro estavam a subir no mercado obrigacionista, o que pode provocar alguma pressão no mercado de ações.

O mercado teve uma semana animada, depois de os relatórios sobre a inflação terem sido melhores que o esperado e colocado em cima da mesa a possibilidade de a Reserva Federal (Fed) cortar as taxas de juro ainda este ano.

Os mercados estarão fechados esta semana, para o feriado do Juneteenth (19 de junho), que assinala o dia da libertação dos escravos.

À mesma hora, as principais bolsas europeias apresentavam sentidos mistos, com Milão a ganhar 0,73% e Frankfurt e Paris a crescerem ambas 0,40% e Madrid e Londres a recuarem, respetivamente, 0,23% e 0,02%.

JO

