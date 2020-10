Às 14:40 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 2,75% para 26.711,00 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 2,88% para 11.102,23 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 2,72% para 3.298,03 pontos.

Na Europa, os principais índices bolsistas registavam à mesma hora quedas ainda mais acentuadas, com o DAX, da bolsa de Frankfurt, a perder 4,06%, o CAC 40 de Paris a afundar 3,93% e o FTSE 100, da bolsa londrina, a cair 3,01%.

O aumento de casos de covid-19 continua a pressionar os mercados na Europa e nos Estados Unidos, onde o barril de petróleo do Texas WTI iniciou a sessão a cair mais de 5%.

Na bolsa nova-iorquina, as ações da Boeing recuavam 3,3% depois deste fabricante aeronáutico ter anunciado que registou perdas acumuladas de 3.453 milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2020, quando tinha registado um lucro de 374 milhões no mesmo período do exercício anterior, prevendo uma nova redução de empregos.

Na terça-feira, Wall Street encerrou em terreno misto, com o Dow Jones a baixar 0,80% e o Nasdaq a ganhar 0,64%.

