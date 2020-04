Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,11%, para os 23.775,27 pontos, e o tecnológico Nasdaq 1,65%, para os 8.634,52.

Por seu lado, o alargado S&P500 ganhou 1,39%, para as 2.836,74 unidades.

No conjunto da semana, o Dow Jones recuou 1,9%, o Nasdaq perdeu 0,2% e o S&P500 desvalorizou 1,3%.

Os índices durante o dia hesitaram quanto ao rumo a seguir, antes de se afirmarem progressivamente.

"Não há verdadeiramente um fator particular que explique esta subida", estimou Karl Haeling, de LBBW.

O avanço dos índices está sobretudo ligado, na sua opinião, ao facto de o banco central norte-americano, para apoiar a economia, estar a injetar centenas de milhares de milhões de dólares nos mercados.

Alguns investidores, que retiraram muito dinheiro nas últimas semanas, estão a aproveitar para comprar um pouco de ações.

O presidente norte-americano também promulgou um novo plano de ajuda, no montante de cerca de 500 mil milhões de dólares (462 mil milhões de euros) para apoiar a economia, duramente afetada pelas restrições impostas pela epidemia da coronavirus.

A este respeito, os indicadores do dia continuaram a refletir os desgastes: as encomendas de bens duradouros nos EUA desceram 14,4% em março, devido ao efeito da queda da atividade, e a confiança dos consumidores caiu, segundo o índice da Universidade do Michigan.

Por seu lado, o Serviço do Congresso para o Orçamento (CBO, na sigla em Inglês) estimou que o produto interno bruto dos EUA deve cair cerca de 12% no segundo trimestre, comparado com o primeiro, e que a taxa de desemprego deve aproximar-se de 14%.

Mas, para Haeling, "os investidores provavelmente já integraram todas as más notícias e já se habituaram à ideia de que o segundo trimestre vai ser terrível". A questão agora "é a de saber quando é que a economia recomeça", acrescentou,

A este respeito, os investidores estão a observar o Estado norte-americano da Geórgia, que tomou a decisão arriscada de reabrir parte do comércio, apesar da pandemia do novo coronavirus.

Os investidores ficaram também conhecedores dos resultados trimestrais apresentados por empresas importantes de Wall Street, depois da sessão encerrar, como Intel (microprocessadores), American Express (cartões de crédito) e Verizon (serviços de telefonia).

Os índices foram apoiados, em certa medida, pela progressão das cotações do petróleo, pela terceira sessão consecutiva, no final de uma semana que viu o preço do barril norte-americano, o WTI, passar pela primeira vez na história abaixo de zero dólares, na segunda-feira.

RN // AJO

Lusa/fim