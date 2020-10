Meia hora depois do início da sessão da Bolsa de Nova Iorque, o índice Dow Jones subia 0,55% para 28.743,82 unidades, impulsionado por grandes cotadas como Apple (3,22 %), Walgreens Boots Alliance (2,09 %) e Goldman Sachs (1,82 %), e o tecnológico Nasdaq avançava 1,23 % para 11.722,26 pontos.

Esta semana começam a ser divulgados os resultados das grandes empresas dos EUA, prevendo os analistas mais um trimestre de lucros mais fracos, com o do S&P 500 previsto para cair 20,5%, de acordo com a FactSet.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou a sessão no verde, com o principal indicador, o Dow Jones, a aumentar 0,57% no último dia da melhor semana de Wall Street desde agosto, depois de várias semanas voláteis, na sequência da preocupação crescente dos investidores de novas medidas de confinamento para mitigar a propagação da pandemia.

As eleições presidenciais nos Estados Unidos, agendadas para 03 de novembro, e as decisões do atual chefe de Estado norte-americano, o republicano Donald Trump, como, por exemplo, a suspensão das negociações com os democratas do pacote de estímulo à economia do país, têm prejudicado a confiança dos investidores durante as últimas semanas.

A apresentação de relatórios de muitos dos maiores bancos do país poderá "dar uma imagem mais clara de quão longe chegamos em termos de recuperação económica", segundo Chris Larkin, diretor-gerente da E-Comércio financeiro.

