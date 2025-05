Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,66% para 42.394,11 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,22% para 19.101,21 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 cedia 0,45% para 5.913,89 pontos.

Na terça-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,27% e o tecnológico Nasdaq 0,38%, enquanto o alargado S&P500, ao fim de seis sessões consecutivas de ganhos, caiu, perdendo 0,39%.

Alguns dos maiores retalhistas do país deram previsões mistas sobre o futuro dos lucros, perante a incerteza causada pela guerra comercial lançada pelo presidente Donald Trump.

As ações da Target, por exemplo, caíram 7,1% depois da retalhista reportar lucro e receita mais fracos do que os analistas esperavam para o início do ano.

A empresa afirmou ter sofrido com boicotes de clientes, depois de ter reduzido muitas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão no início deste ano seguindo orientações da Casa Branca.

