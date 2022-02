Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,31% para 35.352,32 pontos e o Nasdaq recuava 0,07% para 14.175,22 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,03% e estava em 4.505,50 pontos.

Os mercados de Nova Iorque pareciam, no entanto, mais otimistas do que na véspera, depois de terem recebido de forma negativa os resultados da inflação norte-americana, que disparou 7,5% em janeiro, o maior aumento em cerca de 40 anos.

Esta foi a maior subida desde fevereiro de 1982 e ficou acima das previsões dos analistas, que apontavam para um aumento dos preços de 7,3%.

No mercado de dívida, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos estabilizou-se em 2%, mantendo o valor do dia anterior, dia em que alcançou este valor pela primeira vez desde 2019.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as subidas da Chevron (1,18%), Visa (1,16%) e Merck (1,08%).

Do lado negativo, a Salesforce recuava 0,73% e a Nike 0,70%.

Em outros mercados, o petróleo do Texas subiu para 90,99 dólares por barril, enquanto o dólar se reforçou em relação ao euro, com uma taxa de câmbio de 1,1393.

JYO // JNM

Lusa/Fim