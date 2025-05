Wall Street abre em queda com incerteza em torno das tarifas

Nova Iorque, 30 mai 2025 (Lusa) -- A bolsa de Nova Iorque abriu hoje em queda, com incerteza sobre as tarifas, após um tribunal ter levantado o bloqueio ordenado na véspera, e com Trump a acusar a China de violar o acordo comercial assinado com os EUA.