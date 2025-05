Pelas 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,41% para 42.480,46 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,81% para 19.054,88 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 cedia 1,05% para 5.895,93 pontos.

Na sexta-feira, o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,78%, o tecnológico Nasdaq progrediu e o alargado S&P500 subiu 0,70%.

Depois do fecho de Wall Street, na sexta-feira, a agência de crédito Moody's baixou a notação da dívida americana de "AAA" para "Aa1", retirando assim a sua notação máxima e juntando-se às outras duas grandes agências de notação de crédito, Standard & Poor's e Fitch, que já o tinham feito há algum tempo.

A decisão foi justificada com a subida do endividamento dos EUA e do seu custo para o orçamento federal.

