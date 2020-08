Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 0,97% para 27.089,59 pontos, e o tecnológico Nasdaq prosseguia os ganhos da sessão anterior, valorizando-se em 0,40% para 10.984,48 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's 500 (S&P 500) também seguia em terreno positivo, com uma valorização de 0,47% para 3.322,19 pontos.

As ações da farmacêutica Novavax dispararam hoje e ganhavam mais de 18% na abertura da sessão, depois de anunciar resultados positivos nos testes à sua vacina contra a covid-19.

Cinco minutos depois do início das operações, os títulos da empresa norte-americana avançavam 18,27% em Nova Iorque, depois de uma subida acentuada na pré-abertura da sessão.

No final da sessão de terça-feira, a Novavax anunciou que a sua vacina contra o SARS-CoV-2 demonstrou uma resposta imune positiva, apesar de ter gerado efeitos secundários na maioria dos participantes nos testes.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com um novo recorde do tecnológico Nasdaq, que progrediu 0,35%, para as 10.941,17 unidades, fixando o 30.º recorde do ano.

JE // EA

Lusa/Fim