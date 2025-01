A perda de capitalização bolsista da Nvidia no dia de hoje foi de 589 mil milhões de dólares (em termos de comparação, este valor corresponde a cerca de duas vezes o do produto interno bruto de Portugal no ano de 2023).

Esta perda é uma das piores alguma vez registada na praça bolsista nova-iorquina, apontaram os meios locais, com os investidores a digerirem a possibilidade de uma solução mais rentável que a dos grupos dos EUA em matéria de IA.

Em consequência da perda, a Nvidia perdeu o estatuto de empresa com a maior capitalização mundial, passando para trás da Apple e da Microsoft.

A apresentação e disponibilização do R1, o modelo mais recente da empresa chinesa, recebeu no início pouca atenção, eclipsado pela tomada de posse de Donald Trump.

Mas, durante o fim de semana, a DeepSeek tornou-se a aplicação gratuita mais descarregada na loja em linha da Apple nos EUA, suplantando o ChatGPT, da OpenAI, que lançou a corrida à IA generativa no final de 2022.

Segundo um artigo, que detalha o seu desenvolvimento, o modelo da DeepSeek precisou de uma quantidade muito menor de chips para treinar do que os seus concorrentes ocidentais, mas tem capacidades equivalentes às dos líderes norte-americanos do setor.

A empresa declarou que não investiu mais do que 5,6 milhões de dólares para desenvolver o seu modelo, uma quantidade irrisória comparada aos milhares de milhões investidos pelos conglomerados norte-americanos.

No seguimento, uma grande parte do setor dos semicondutores foi afetada por esta informação: a Broadcom perdeu 17,40%, a AMD 6,37%, a Micron 11,71% e a Marvell Technology 19,10%.

Outros nomes grandes da tecnologia, que fizeram investimentos elevadíssimos para encontrar o seu espaço no setor, como a Alphabet ('holding' da Google), que recuou 4,03%.

