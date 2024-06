Os resultados definitivos da sessão indicam ainda que os índices tecnológico Nasdaq e alargado S&P500 bateram os respetivos recordes que tinham fixado na véspera, com valorizações respetivas de 0,03% e 0,25%.

Por sua parte, o seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 0,15%.

"Estamos a ver os investidores a tratarem de apanhar o comboio enquanto podem, com a Nvidia e os suspeitos do costume (...)", disse o analista Ken Mahoney, citado pela televisão CNBC.

A Nvidia, que fechou o seu dia bolsista a subir 3,5%, destronou a Microsoft como a empresa com o maior valor bolsista e relegou a Apple para o terceiro lugar, se bem que as diferenças entre as três sejam tão pequenas que os três postos do pódio possam mudar de titulares nos próximos dias.

No outro extremo, a empresa Trump Media, braço mediático do ex-presidente, caiu hoje uns estrepitosos 10%, o que eleva as perdas totais para 40% desde 30 de maio, quando Donald Trump foi considerado culpado em um tribunal nova-iorquino de vários delitos de falsificação de documentos.

