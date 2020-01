Voos da China para o Japão caiem para metade em fevereiro A principal companhia aérea do Japão, a ANA, anunciou hoje que as reservas de voos da China para o Japão caíram para metade, face a fevereiro de 2019, devido ao surto de coronavírus originário na cidade chinesa de Wuhan. economia Lusa economia/voos-da-china-para-o-japao-caiem-para-metade-_5e32c6e2979f2f128ddd6a8c





Segundo a agência japonesa Kyodo, o vice-presidente executivo da ANA Holdings, Ichiro Fukuzawa, disse que vai ser difícil determinar o impacto final do surto, que está a paralisar a China, porque é impossível prever o seu desenvolvimento.

A All Nippon Airways (ANA) mantém 12 ligações aéreas com a China, que é o maior emissor de turistas para o Japão. No ano passado, 9,59 milhões chineses visitaram o Japão, 30% do total, e um aumento homólogo de 14,5%, em relação a 2018.

Segundo os dados oficiais mais recentes, quase 60% dos mais de 7.700 casos confirmados até agora em todo o país ocorreram na província de Hubei, onde foram registadas 162 das 170 mortes devido à doença, mas há já casos em todas as províncias e regiões autónomas da China.

Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França (primeiro país europeu a detetar casos), Finlândia, Emirados Árabes Unidos e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) convocou para hoje o Comité de Emergência para determinar se este surto vírico deve ser declarado uma emergência de saúde pública internacional.

