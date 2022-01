Com isso, o setor encontra-se 4,5% acima do nível em que estava antes de fevereiro de 2020, ou seja, do início dos efeitos da pandemia de covid-19, e no mesmo patamar de dezembro de 2015.

Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE destacou que das últimas 18 informações divulgadas sobre o volume de serviços prestados no país, na comparação mês contra o mês anterior, 15 foram positivas e três foram negativas (março, setembro e outubro), por conta de aumentos de preços em telecomunicações e passagens aéreas.

Os dados indicaram que quatro das cinco atividades investigadas pelo órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro avançaram no mês de novembro, com destaque para serviços de informação e comunicação (5,4%), que recuperou a perda de 2,9% verificada nos dois meses anteriores.

Com isso, a atividade coloca-se num patamar 13,7% acima de fevereiro de 2020.

Segundo o IBGE, outro impacto positivo no índice de novembro veio da atividade de transportes, que cresceu 1,8% e praticamente recuperou a perda de 1,9% observada entre setembro e outubro.

Os serviços prestados às famílias cresceram 2,8% e também tiveram impacto no indicador positivamente em novembro.

Por outro lado, com queda de 0,3%, os serviços profissionais, administrativos e complementares apresentam a quarta taxa negativa seguida, acumulando perda de 3,7%.

