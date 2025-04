Por mercados, o índice de vendas com destino ao mercado nacional aumentou 7,1% tendo contribuído com 4,3 pontos percentuais (p.p.) para a variação total, já as vendas para o exterior inverteram a variação negativa observada em janeiro e cresceram 0,2% em fevereiro, contribuindo cm 0,1 p.p. para o índice.

Por agrupamentos, a energia aumentou 14,2%, tendo contribuído com 2,8 p.p., já os bens de consumo e os bens intermédios contribuíram, em conjunto, com 1,8 p.p. para o índice total, com variações de 1,8% e 3,9% respetivamente.

Os bens de investimento diminuíram 1,0% e o índice mensal registou um crescimento de 2,7%.

O emprego apresentou uma queda homóloga de 0,6%, enquanto as remunerações cresceram 4,0%.

