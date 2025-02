A Sonangol, que apresentou hoje o seu balanço anual de atividades, referiu que o ano de 2024 ficou marcado "por inúmeros desafios", com destaque para a "instabilidade no ambiente geopolítico e consequente impacto no comportamento dos mercados, com uma redução do preço do petróleo das ramas comercializadas pela Sonangol".

O preço médio por barril foi de 80,09 dólares, abaixo dos 82,04 alcançados no ano anterior.

A empresa salienta, num comunicado, que ainda assim a Sonangol prevaleceu "sólida e constante" com um volume de negócios de 10,5 mil milhões de dólares e um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 3,4 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) refletindo a "capacidade de gerar lucro num cenário de volatilidade do mercado.

Em 2023, a Sonangol registou um volume de negócios de 7.872.965 milhões de kwanzas, equivalente a cerca de 11,4 mil milhões de dólares ao câmbio da altura e um EBITDA consolidado de 2.513.653 milhões de kwanzas, equivalente a 3,7 milhões de dólares.

A petrolífera adianta na nota de imprensa hoje divulgada que realizou um investimento de 2,4 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) em linha com os objetivos estratégicos definidos e produziu 201 mil barris de petróleo/dia.

A Sonangol mantém-se como a maior investidora nas concessões petrolíferas em Angola, com uma presença estratégica em 35 concessões petrolíferas, das quais nove operadas diretamente.

A Sonangol destaca também a conclusão da construção do Terminal Oceânico da Barra do Dande (TOBD), "um projeto fundamental para a segurança energética do país, garantindo reservas estratégicas de combustíveis e contribuindo para a sua autossuficiência.

