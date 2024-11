De acordo com informação disponibilizada pelo município, o projeto prevê a construção de 12 fogos de tipologia T2 e de 14 de tipologia T3.

O concurso público para a operação de loteamento e obras de urbanização foi hoje aprovado em reunião de Câmara.

"O projeto representa um investimento superior a quatro milhões de euros e prevê a criação de um novo loteamento, constituído por três lotes habitacionais e espaços envolventes, com uma área de oito mil metros quadrados", explicou a Câmara.

As habitações, referiu o município, "contemplam a inclusão de sistemas de isolamento térmico e acústico para melhorar o conforto dos residentes, assim como a instalação de soluções promotoras da sustentabilidade e da eficiência energética dos edifícios, contribuindo para reduzir os custos de manutenção e os consumos de energia".

Ainda de acordo com a informação da Câmara, o projeto prevê igualmente a criação de zonas verdes e de estacionamento e de áreas de lazer e espaços de convívio, como parques infantis e espaços para a realização de atividades desportivas.

"Esta obra representa o maior investimento feito à data pelo município com recurso a fundos próprios e pretende ampliar o parque habitacional da autarquia, de forma a promover a integração da população, a igualdade de oportunidades no acesso à habitação e o reforço do sentido de comunidade. Trata-se duma intervenção que vem revitalizar uma área da vila anteriormente ocupada pelo estaleiro municipal e atrair novos moradores para uma zona que, nos últimos anos, tem registado uma elevada procura para a construção de habitação própria por parte dos nossos munícipes", disse o presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, Luís Pereira.

Este novo loteamento será inserido num projeto de financiamento através do IHRU I.P., no âmbito do Investimento RE-C02-i05 -- Parque público de habitação a custos acessíveis, da Componente 02--Habitação do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

