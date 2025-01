Num encontro com jornalistas, em Lisboa, Jorge Rebelo de Almeida, disse que em Portugal, o grupo prevê abrir o Vila Galé Casas D'Elvas, no Alentejo, em fevereiro, num investimento de seis milhões de euros, assim como o Vila Galé Paço do Curutelo, em Ponte de Lima (Viana do Castelo), em 25 de abril. Neste último, o investimento é de 20 milhões de euros.

Já no Brasil, num investimento de 120 milhões de reais (cerca de 19,3 milhões de euros ao câmbio atual) está programada a abertura dos projetos de Ouro Preto (Minas Gerais) ainda no primeiro semestre do ano e o de Belém (Pará) em outubro para a COP30.

Para além destes, Jorge Rebelo de Almeida lembrou que o grupo tem em carteira vários outros projetos, para os quais "é prematuro" fazer estimativas de abertura, já que questões burocráticas para a sua aprovação "os têm deixado encalhados". Entre eles: o projeto para o Paço Real de Caxias (Oeiras), o da Quinta da Cardiga na Golegão e os de Penacova - que terá um conceito dedicado ao humor - e de Miranda do Douro. Ainda assim, acreditam que alguns deles vão avançar este ano.

Jorge Rebelo de Almeida disse ainda que o grupo - "que não é capaz de estar parado, quer é fazer coisas" - mantém em análise várias possibilidades de expansão.

Em Espanha, por exemplo, onde abriram em 2024 um hotel na costa, na Isla Canela, o interesse "nos principais destinos" do mercado vizinho mantém-se, nomeadamente "Madrid, Barcelona, Sevilha ou Bilbau", disse, por sua vez, o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida.

Segundo o mesmo, neste mercado, dado que são "destinos consolidados", a aposta deverá ser feita na aquisição de projetos já existentes ou na reconversão de atividade.

Já no Brasil, o projeto de Coruripe (Vila Galé Coruripe Alagoas), bem como os do estado de São Luís do Maranhão, Vila Galé Collection São Luís e Vila Galé Collection Maranhão, ainda poderão vir a começar a construção este ano, disse.

Questionado num eventual interesse num projeto hoteleiro para Santa Catarina, o presidente da Vila Galé afirma que este "é um estado que pode vir a justificar a presença" do grupo.

Sobre Cuba, Jorge Rebelo de Almeida lembrou que o país "está a atravessar uma crise importante", mas que acreditam que o turismo ali "tem muito futuro", daí que mantenham o interesse em alargar presença, nomeadamente "Havana ou Varadero continua em cima da mesa".

Hoje, o Grupo Vila Galé anunciou estimar que o resultado líquido de 2024 tenha subido para cerca de 105 milhões de euros, com as receitas a bater recorde e com os dados a apontarem para um 2025 de crescimentos.

O grupo conta com 45 hotéis, 32 em Portugal, um em Espanha, 11 no Brasil e um Cuba.

MSF // EA

Lusa/Fim