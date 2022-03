O índice de volume de negócios no comércio a retalho apresentou um aumento homólogo de 13,9% em fevereiro, "acelerando 3,9 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior", esclarece o INE, adiantando que, todavia, este crescimento "é indissociável de um efeito base", tendo o índice contraído 14,2% em fevereiro de 2021, mês marcado pelo confinamento decretado no início do ano anterior devido ao agravamento da pandemia covid-19.

A evolução do índice agregado reflete o comportamento distinto dos agrupamentos dos produtos alimentares, que apresentaram uma queda de 2,4%, após o crescimento de 2,8 p.p. no mês anterior, enquanto os produtos não alimentares acelerarem 11,4 p.p., passando de um crescimento de 19% em janeiro, para uma subida de 30,4% no mês em análise.

Segundo o INE, estas evoluções foram "bastante influenciadas" pelo efeito base já mencionado, tendo as taxas de variação homólogas oscilado entre -1,4% e -24,2%, pela mesma ordem, em fevereiro do ano passado.

Em termos mensais, o índice agregado aumentou 2,2% em fevereiro, contra uma queda de 3,1% no mês anterior, sendo que os agrupamentos de produtos alimentares e produtos não alimentares passaram de, respetivamente, um recuo de 7% e um aumento de 0,3% em janeiro, para uma queda de 1% e uma subida de 4,7% no mês de fevereiro.

Os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas apresentaram aumentos homólogos em fevereiro de 4,6%, 6,9% e 20,7%, respetivamente, contra subidas de 3,5%, 6,8% e 7,1% no mês anterior, pela mesma ordem.

