"Esta diminuição de vendas em setembro [-19,7%] segue-se a uma quebra de 24,9% verificada em agosto, o que confirma que, apesar de se manterem abaixo das verificadas no ano passado, as vendas têm vindo a recuperar nas 8.600 lojas presentes nos centros comerciais representados pela APCC", divulgou hoje a associação, em comunicado.

Segundo o presidente da APCC, António Mattos, citado no comunicado, tem-se observado uma tendência de recuperação das vendas nos centros comerciais, comprovada pelos resultados verificados nos meses de agosto e setembro.

"Com a aproximação do período de Natal, tradicionalmente sinónimo de aumento de vendas, acreditamos que esta recuperação se irá acentuar", aponta António Matos.

O responsável sublinha, ainda, que os números registados comparam com os de 2019, "ano em que as vendas tiveram uma performance muito positiva".

As lojas dos centros comerciais reabriram em 01 de junho, com novas condições de funcionamento, depois de várias semanas fechadas, por decreto do Governo, como uma das medidas para combater a propagação da pandemia do novo coronavírus, à exceção dos 'shoppings' da Área Metropolitana de Lisboa (AML), que reabriram apenas em 15 de junho.

MPE (JE/VAM) // MSF

Lusa/Fim