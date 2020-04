Vendas de automóveis em França com queda histórica de 72,25% em março As vendas de automóveis novos em França registaram uma queda histórica de 72,25% em março, para 62.668 unidades, face a igual mês do ano anterior, anunciou hoje o Comité de Construtores Franceses de Automóveis (CCFA). economia Lusa economia/vendas-de-automoveis-em-franca-com-queda_5e846e8499a1bc19800cb1bd





Essas matrículas efetuaram-se na quase totalidade até 17 de março, quando o confinamento obrigatório entrou em vigor no país, disse à agência Efe o porta-voz da CCFA, adiantando que a partir daquela data não houve "quase nada", apenas "algumas centenas" de carros vendidos.

O porta-voz realçou ainda que, no caso de se confirmar o cenário avançado pelo Governo francês, que prevê uma saída do confinamento no final de abril, a queda nas vendas no fim deste ano poderá ser de cerca de 20%, num mercado com 1,7 a 1,8 milhões de automóveis.

A queda seria de 30% no primeiro semestre do ano, havendo uma recuperação no segundo semestre, que "não permitiria recuperar o terreno perdido", salientou aquele responsável.

Em março, todos os fabricantes e todas as marcas apresentaram quedas muito acentuadas.

A PSA registou no mês em análise uma queda de 73,43% (18.841 unidades), o grupo Renault uma diminuição de 71,60% (17.621), o grupo Volkswagen uma contração de 78,91% (5.954 ), a Toyota uma descida de 57,93% (3.699), a Hyundai um recuo de 55,1% (3.579) e a BMW uma contração de 61,83% (2.838).

