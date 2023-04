O diretor de Vendas e Marketing, Detlev von Platen, mostrou-se hoje "muito satisfeito" com os resultados, que "comprovam a elevada procura" pelos automóveis desportivos Porsche, bem como a "força da marca".

"É particularmente gratificante termos conseguido aumentar as vendas em todas as regiões, apesar da situação económica ainda volátil e da disponibilidade limitada de componentes", assinalou o gestor.

Na China, o maior mercado individual da Porsche, as vendas subiram no primeiro trimestre deste ano para 21.365 unidades (+21%), enquanto o país recupera da pandemia de covid-19, na América do Norte venderam-se 19.651 unidades (+30%), na Europa foram colocados 18.420 unidades (+14%) e na Alemanha as vendas subiram para 8.247 unidades (+19%).

Platen mostrou-se ainda otimista com as vendas para a restante parte deste ano, embora a Porsche esteja atenta e flexível porque o contexto é difícil.

JS // SB

Lusa/Fim