Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Comunicação considerou que as vendas do passe revelam "a forte adesão dos portugueses a esta medida que visa promover a utilização do transporte ferroviário".

Quanto ao facto de 64% dos utilizadores do passe serem novos clientes, o gabinete liderado por Pinto Luz afirmou que tal "prova o êxito deste título de transporte, promotor da sustentabilidade e da coesão territorial".

O Governo atribui ainda a adesão ao Passe Verde ao "profissionalismo, dedicação e empenho dos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal".

O Passe Ferroviário Verde, que entrou em vigor em 21 de outubro passado, tem o valor de 20 euros para 30 dias consecutivos de utilização. Pode também ser adquirido para 60 e 90 dias, por 40 e 60 euros, respetivamente, e é carregado no Cartão CP, o que tem um custo de seis euros (três euros para estudantes).

A CP vai ser compensada em 18,9 milhões de euros anuais, via contrato de serviço público com o Estado, pela perda de receita que vai ter com a entrada em vigor do Passe Ferroviário Verde.

