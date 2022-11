Varsóvia assume controlo dos ativos da Gazprom na secção polaca do gasoduto Yamal

O Governo polaco assumiu o controlo da participação da Gazprom na empresa EuRoPol Gaz, que gere o troço polaco do gasoduto Yamal, para "garantir a segurança das infraestruturas críticas" do país, anunciou hoje o Ministério do Desenvolvimento, em comunicado.