"Com base no acompanhamento do trabalho [de análise] do Fundo de Resolução e da entidade reguladora que fazemos, o nosso entendimento é que o valor de chamada de capital [efetuado pelo Novo Banco] não é adequado, não se justifica" e por isso "entendemos que o valor deve ficar substancialmente abaixo do pedido" pelo Novo Banco, referiu João Leão, que está esta tarde a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) numa audição regimental e sobre o Programa de Estabilidade (PE) 2021-2025.

Em resposta a questões colocadas pelo deputado do PSD Afonso Oliveira, o ministro das Finanças adiantou que o valor deverá também ficar abaixo do que foi inicialmente previsto pelo Governo no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

João Leão disse ainda que a avaliação feita pelo Fundo de Resolução ao novo pedido de injeção do Novo Banco indica haver um valor de "pelo menos 160 milhões de euros que não parecem estar justificados".

