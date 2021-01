Em 2020 foi alcançado o valor recorde de 6,33 mil milhões de patacas, 71 vezes o registado em 2018 e cinco vezes superior ao de 2019.

Ou seja, verificaram-se 65,49 milhões de transações, 48 vezes mais do que em 2018 e quatro vezes superior ao contabilizado em 2019.

"Desde que a AMCM [Autoridade Monetária de Macau] autorizou o lançamento do primeiro serviço de pagamento móvel local no mercado em 2015, com os esforços conjuntos do Governo, das instituições, dos comerciantes e dos cidadãos, os pagamentos móveis desenvolveram-se rapidamente nos últimos dois anos", sublinharam as autoridades em comunicado.

No quarto trimestre de 2020, o número de transações foi de 24,64 milhões, o que representa um acréscimo de 191% comparado com o ano anterior, enquanto que o valor das transações ascendeu a 2,33 mil milhões de patacas [240 milhões de euros], que representa um acréscimo de 259% comparado com o ano anterior", pode ler-se na mesma nota.

No final de 2020 eram 70 mil os aparelhos que aceitavam o pagamento móvel e os 'QR Code' em Macau, o que se traduziu num aumento de 89% em relação a 2019.

JMC // MIM

Lusa/Fim