"A Vale Moçambique esteve perto de duplicar os níveis de produção de carvão, comparativamente aos primeiros três meses de 2021", lê-se na nota sobre o Relatório Financeiro e de Produção da firma.

De acordo com o documento, com a venda do carvão, no segundo trimestre, "a empresa arrecadou 168 milhões de dólares, que correspondem a um aumento de mais 56 milhões, em comparação com o primeiro trimestre", acrescenta.

No que respeita ao transporte de carvão por via férrea, desde a mina de Moatize, no interior de país, para o porto de Nacala, no oceano Índico, a empresa movimentou 1,9 mil milhões de toneladas, o correspondente um crescimento de 83%, em relação ao trimestre anterior.

"A produção e transporte de carvão foram afetados pela conclusão tardia do processo de manutenção" das unidades de processamento na mina de Moatize e pelas regras de confinamento para prevenir a pandemia de covid-19, explicou a Vale.

A mesma linha de transporte de carvão é também usada por carga geral da economia regional e transnacional, cujo segmento atingiu a marca de 126 mil toneladas, "o que representa um crescimento de 65% em relação aos primeiros três meses de 2021".

Um crescimento registado mesmo após "o impacto das obras de manutenção da linha férrea ligando Nkaya e Blantyre (no Maláui)" e depois da "redução do comércio internacional associado ao coronavírus".

No período em análise, a empresa transportou ainda cerca de 55 mil passageiros, representando um crescimento de 17% em relação ao primeiro trimestre deste ano, o que é encarado como sinal de "retoma gradual da atividade económica".

No comunicado de hoje, a Vale diz estar "empenhada em deixar uma operação competitiva" em Moçambique, "ao mesmo tempo em que trabalha para assegurar uma saída responsável" do país, "procurando um investidor que possa salvaguardar os interesses de todas as partes".

A saída da Vale do negócio de carvão em Moçambique, "está em linha com o foco da empresa em tornar-se 'carbono neutral' até 2050 e em reduzir em 33% as suas emissões até 2030", conclui.

Moçambique tem um total acumulado de 1.878 óbitos e 147.923 casos de covid-19, dos quais 92,8% recuperados e 112 internados.

