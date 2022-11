O projeto é composto por 17 subparques solares, dos quais quatro já estão em operação, e está localizado no município de Jaíba, no estado de Minas Gerais, e tem um custo de 590 milhões de dólares, segundo comunicado da empresa.

Quando estiver em plena operação em julho de 2023, o Sol do Cerrado gerará aproximadamente 16% de toda a energia consumida no Brasil pela Vale, que é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo.

A energia solar é a fonte que mais cresce no Brasil e já representa cerca de 10% da matriz energética do país, com capacidade instalada de 21.349 MW, segundo dados oficiais.

O crescimento desta fonte renovável é suportado sobretudo pela rápida expansão de pequenas instalações domésticas e privadas, que já representam 69% de toda a produção fotovoltaica do país.

A capacidade instalada de energia solar no país cresceu 50% face ao final de 2021, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

