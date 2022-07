Em nota de imprensa, aquela universidade com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, adiantou que se trata de "um dos maiores investimentos nas residências da instituição e que está em causa a renovação de três residências já existentes, bem como a adaptação de outro edifício para acolher uma nova residência".

Segundo detalhou, serão renovadas as "Residência 1", "Residência 3" e "Residência 4/5", enquanto o edifício da antiga cantina da Boavista será adaptado a um novo alojamento, estando no total abrangidas mais de 300 camas.

As candidaturas para estas obras surgem no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) e foram recentemente aprovadas e homologadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, obtendo assim financiamento do PRR.

Citado na nota de imprensa, o reitor da UBI, Mário Raposo, salientou que "a obtenção deste financiamento representa a resolução de um problema profundo de desgaste acentuado das estruturas de alojamento" daquela universidade.

Segundo acrescentou, também vai permitir "colmatar a falta de alojamento estudantil de qualidade a custos acessíveis e melhorar as suas condições de vivência, nomeadamente para os estudantes mais carenciados".

Lembrando que a Ação Social é uma das áreas de atuação prioritárias da academia, a UBI destacou que "com esta medida está garantido um dos maiores investimentos nas residências universitárias da instituição das últimas décadas".

"Num universo de mais de 700 camas, que a UBI tem atualmente disponíveis para os seus alunos deslocados, cerca de metade estará abrangida por esta renovação. Desta forma, os alunos deslocados terão, num futuro próximo, à sua disposição, estruturas atualizadas, a preços acessíveis e em maior distribuição pela malha urbana".

A UBI destacou ainda o conjunto alargado de preocupações, quer ao nível da eficiência energética dos edifícios, quer de conforto disponibilizado aos seus utilizadores, bem como a criação de valências sociais e coletivas para o seu usufruto.

