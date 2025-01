Rosário Bento Pais, que falava hoje, em Luanda, à margem de um balanço do programa RETFOP (Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola), salientou que esta iniciativa visa desenvolver a criação de emprego e competências necessárias ao desenvolvimento do Corredor do Lobito.

"Hoje fizemos o encerramento de um programa sobre revitalização do ensino e formação profissional, foram 26 milhões de euros durante cinco anos, e, agora, tendo em conta os resultados, vamos dar continuidade (...) com mais um reforço desta parceria", frisou a responsável europeia.

Os 43 milhões de euros reforçam o quadro financeiro bilateral já anunciado anteriormente para os próximos sete anos no valor de 403 milhões de euros, acrescentou, salientando que "o capital humano é a grande necessidade" em Angola.

"É nisso que vamos continuar a apostar, em formação de pessoas a nível técnico-profissional e [ensino] superior, que é a base para o desenvolvimento do país", disse Rosário Bento Pais, indicando que, no âmbito da estratégia europeia Global Gateway, na qual se inscreve o apoio ao Corredor do Lobito, o objetivo é desenvolver todas as valências, como energia, cadeias de valor agrícolas e digitalização, e não apenas os transportes.

A embaixadora europeia explicou que o objetivo é fazer a ligação entre as necessidades do setor privado e a oferta de formação para colmatar as insuficiências em termos de capital humano.

Rosário Bento Pais salientou ainda que o bloco europeu está fortemente empenhado em apoiar o desenvolvimento da educação nos países parceiros e presta atualmente a assistência financeira em cerca de 100 países nas áreas da educação e formação profissional.

A ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, destacou, no mesmo evento, a cooperação estratégica de Angola com a União Europeia, em particular os países implementadores do projeto RETFOP-- Portugal e França -, salientando que o ensino técnico e formação profissional são uma das grandes prioridades do país e apontando o incremento no investimento para qualificação técnica e recursos humanos.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação português, Nuno Sampaio, que chegou na terça-feira a Angola para uma visita de três dias, realçou o papel das empresas portuguesas na formação do capital humano e formação profissional neste país africano lusófono, que Portugal quer continuar a promover.

O RETFOP permitiu formar 316 professores e promoveu 600 estágios em mais de 50 empresas em várias províncias angolanas, tendo também promovido um fundo para apoio ao empreendedorismo no valor de 228 milhões de kwanzas (cerca de 230 mil euros).

