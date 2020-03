UE disponibiliza 12 milhões de euros para desenvolvimento do café angolano A União Europeia (UE) disponibilizou 12 milhões de euros para reforçar o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi) angolano, principalmente para o desenvolvimento da cadeia de valor do café. economia Lusa economia/ue-disponibiliza-12-milhoes-de-euros-para_5e68e58199a1bc19800230e1





A informação foi transmitida hoje, em Luanda, pelo embaixador da União Europeia em Angola, Tomas Ulicny, na abertura de um 'workshop' de apresentação e validação dos resultados preliminares sobre o estudo da cadeia de valor do café em Angola.

Ao longo de cinco anos da sua implementação, o estudo pretende "melhorar o crescimento" e o "contributo" da cadeia de valor do café na diversificação da economia angolana, através do "reforço da capacidade" de instituições como o Instituto Nacional do Café de Angola e a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola.

O estudo foi realizado pela Aliança Europeia sobre Conhecimento Agrícola para o Desenvolvimento (Agrinatura), em colaboração com os ministérios da Economia e Planeamento e Agricultura e Florestas angolanos, e financiado pela Unidade de Segurança Alimentar, Nutrição e Desenvolvimento Rural da União Europeia.

Segundo o diplomata europeu, o estudo pretende também a "facilitação do diálogo" de distintos atores privados envolvidos na cadeia de valor, da melhoria dos processos de certificação e qualidade do café através da "promoção e facilitação das exportações".

Ao mesmo tempo, sublinhou o também chefe da delegação da UE em Angola, será incentivado o investimento nesta "fileira prioritária" para o Governo angolano.

As vertentes produtivas, económica, social e ambientais constituem os eixos do estudo sobre a cadeia de valor do café em Angola, que se traduz num "primeiro passo" com vista ao "crescimento, inclusão e sustentabilidade" do setor cafeeiro angolano.

