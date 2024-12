"A Ucrânia receberá em breve mais de 4,2 mil milhões de euros em fundos, depois de o Conselho ter dado luz verde ao segundo pagamento regular de subvenções e empréstimos ao abrigo do Mecanismo da UE para a Ucrânia, destinado a apoiar a estabilidade macrofinanceira do país e o funcionamento da sua administração pública", indica em comunicado a estrutura que junta os Estados-membros.

O Conselho da UE explica ter verificado "que a Ucrânia satisfez as condições e reformas necessárias previstas para receber os fundos, que serão desembolsados a partir do Mecanismo para a Ucrânia".

Ainda assim, na nota, a instituição vinca a "importância de afetar o dinheiro o mais rapidamente possível, dada a difícil situação orçamental da Ucrânia".

O Plano para a Ucrânia define as metas e as reformas que planeia fazer no âmbito do seu processo de adesão à UE nos próximos quatro anos.

A Ucrânia tem estatuto de país candidato à UE desde meados de 2022.

Em maio de 2024, o Conselho concluiu que o plano da Ucrânia cumpria as condições prévias para que a Ucrânia recebesse até 50 mil milhões de euros de apoio ao abrigo do Mecanismo Ucrânia e, em agosto, foi paga a primeira parcela da UE.

Este mecanismo entrou em vigor em 01 de março passado para, através de subvenções e empréstimos, apoiar a recuperação, a reconstrução e a modernização da Ucrânia no período de 2024 a 2027.

