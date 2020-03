Twitter e Google europeu pedem aos funcionários que façam teletrabalho

O Twitter e a sede europeia do Google pediram hoje aos seus funcionários que façam teletrabalho, com o objetivo de limitar a propagação do novo coronavírus, que já infetou mais de 90.000 pessoas no mundo.

Lusa

