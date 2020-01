Turistas em navios de cruzeiro em Cabo Verde com novo recorde em 2019 Cerca de 48.500 turistas em viagens de cruzeiro visitaram Cabo Verde em 2019, um aumento de 3% face ao ano anterior e um novo recorde, segundo dados provisórios da empresa pública Enapor, que gere os portos do país. economia Lusa economia/turistas-em-navios-de-cruzeiro-em-cabo-verde-_5e1db986173a6f1c316bfe53





De acordo com um relatório estatístico de 2019 da Enapor -- Portos de Cabo Verde, a que a Lusa teve hoje acesso, os portos cabo-verdianos receberam, no total, 48.495 passageiros de navios de cruzeiro, um aumento de 1.415 face a 2018 (+3%).

Já em 2018 os turistas que chegaram a Cabo Verde em navios de cruzeiro tinha batido um recorde, ultrapassando os 47.000. Tratou-se então de um aumento de 10.000 turistas face a 2017 (+24%).

Globalmente, os portos de Cabo Verde receberam em 2019 um total de 7.862 navios, de todo o tipo de carga e passageiros (-1% face a 2018). Destes, 147 eram navios de cruzeiro, o que até representou uma quebra de 26,1% face aos 199 registados em 2018.

Estas escalas de navios de cruzeiro estão praticamente concentradas no Porto Grande (26.021 passageiros), no Mindelo, na ilha de São Vicente, que aumentou 14,8% face a 2018, e no Porto da Praia (14.107 passageiros), ilha de Santiago, neste caso com uma quebra homóloga de 22,5%.

No relatório da Enapor de 2018, a empresa já destacava que o "negócio de cruzeiros em Cabo Verde alcançou um novo marco" naquele ano, com um recorde de escalas de navios de cruzeiro nos portos nacionais.

Segundo o mesmo relatório, 2018 ficou ainda "marcado pela assinatura do donativo de 10 milhões de euros do Governo holandês, através do Fundo Orio, para o financiamento da construção do terminal de cruzeiros do Mindelo", bem como pela entrada da Enapor na lista dos associados da MedCruise -- Associação dos Portos de Cruzeiros do Mediterrâneo, que representa mais de 100 portos e 30 empresas.

A Lusa noticiou no final de outubro que o futuro terminal de cruzeiros da ilha cabo-verdiana de São Vicente avança em 2020, num investimento público superior a 2.900 milhões de escudos (26,2 milhões de euros) em três anos, prevendo movimentar, anualmente, 200.000 passageiros.

A informação consta da lei do Orçamento do Estado para 2020, sendo uma das mais emblemáticas obras públicas projetadas pelo Governo para o próximo ano, já com uma dotação orçamental para o arranque da empreitada de 972 milhões de escudos (8,8 milhões de euros).

Em 2021, o Governo prevê uma dotação de 1.152 milhões de escudos (10,4 milhões de euros) para os trabalhos na infraestrutura, acrescidos de 779 milhões de escudos (sete milhões de euros) em 2022, ano em que o terminal de cruzeiros de São Vicente deverá ficar concluído.

"O Governo pretende transformar Cabo Verde numa plataforma marítima, devendo ser implementada a Zona Económica Especial de Economia Marítima, garantindo a inserção competitiva de Cabo Verde na economia regional e internacional", lê-se no documento.

Acrescenta que "para atingir esse objetivo, na ilha de São Vicente será construído um terminal de cruzeiros, que terá um impacto enorme nas economias de São Vicente e Santo Antão, assim como um efeito indutor na economia de Cabo Verde".

Cerca de 760 mil turistas visitaram Cabo Verde em 2018, sendo a meta do Governo chegar a um milhão de turistas no arquipélago em 2021.

