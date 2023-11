"Importa referir que durante o período em análise, entraram em funcionamento 33 novos empreendimentos turísticos, contra 31 de igual período de 2022, o que representa um incremento de 6,5%, tendo gerado cerca de 482 postos de emprego", lê-se no balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado até ao terceiro trimestre.

No mesmo período de 2022, o setor tinha criado 348 postos de trabalho, o que representa uma subida de 38,5% este ano.

"Ainda no contexto da promoção do turismo, entraram em funcionamento cerca de 45 novos estabelecimentos de restauração e bebidas. Estas novas instituições geraram cerca de 391 postos de emprego", refere-se ainda no relatório.

Em 2022, Moçambique contava com 8.154 empreendimentos turísticos e 70.718 trabalhadores do setor em todo o país.

A ministra da Cultura e do Turismo, Eldevina Materula, afirmou em agosto que o setor apresenta "sinais claros da revitalização", após as restrições da covid-19, mas também "sinais claros dos resultados da implementação do pacote de medidas de aceleração económica", nomeadamente a "intervenção na área fiscal, estímulo à economia e melhoria do ambiente de negócios, transparência, governação e de aceleração de projetos de infraestruturas estratégicas".

"Este é um sinal claro que as medidas tomadas pelo Governo estão a surtir efeitos na dinamização do nosso setor. Com estas medidas, temos claramente um novo padrão de turistas, sendo que as nacionalidades americana, britânica, portuguesa, chinesa e alemã destacam-se como as cinco principais entradas em Moçambique", referiu a ministra, sobre os primeiros meses após a isenção de vistos para turistas de quase 30 países, implementada desde maio.

PVJ // VM

Lusa/Fim