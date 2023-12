Em comunicado, o Turismo do Porto e Norte apela para que, numa altura em que é apresentado ao país o projeto do novo aeroporto para a região de Lisboa, "o Norte não seja esquecido".

Saudando o crescimento de 16% alcançado em 2023 face ao período homologo, com 15 milhões de passageiros, o presidente do Conselho Estratégico, Bernardo Trindade, defende, citado no comunicado, ser "importante e urgente alertar para a necessidade de investimento" no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Para Bernardo Trindade, o país e a ANA Aeroportos têm de dotar o Aeroporto Francisco Sá Carneiro "de condições de serviço ao cliente, de gestão do espaço aéreo, nas suas áreas de terra e ar, compatíveis com a ambição que caracteriza a região".

Também citado no comunicado, o presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, considera imperioso não se repetir "sempre os mesmos erros".

"Por isso, devemos acautelar, desde já, o investimento neste aeroporto, evitando futuros e previsíveis constrangimentos, que prejudicariam gravemente a região e o país", afirma, dizendo esperar que se tenha "aprendido com os erros cometidos no aeroporto de Lisboa".

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro "ficou recentemente em primeiro lugar, no seu segmento, em termos de desempenho, ficando à frente de aeroportos localizados em algumas das principais capitais europeias", destaca.

Segundo o Ranking AirHelp Score, o aeroporto do Porto foi considerado "o melhor aeroporto português", ao ocupar a 91.º posição em 194 aeroportos avaliados em todo o mundo.

"No entanto, importa referir que este aeroporto caiu 37 lugares, sendo por isso um alerta a ter em consideração", salienta o Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte, órgão consultivo da Entidade Regional e da Agência Regional de Promoção Externa do Turismo do Porto e Norte.

SPC//LIL

Lusa/Fim