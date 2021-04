"Esta é uma campanha para criar esperança, para dizermos aos portugueses que vale a pena voltar a fazer turismo no Centro de Portugal", disse o presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, durante a conferência de imprensa de apresentação da campanha "Viagens na Nossa Terra -- Descubra o Centro de Portugal".

O responsável definiu uma fasquia "ambiciosa" e "muito otimista" para esta campanha, pretendendo atingir pelo menos as 10 mil noites usufruídas em unidades hoteleiras da região, e disse que espera que os efeitos positivos comecem a fazer-se sentir já a partir das próximas semanas.

Pedro Machado lembrou que, em 2020, o Centro de Portugal foi "um dos destinos preferidos dos portugueses" para passarem as suas férias, tendo registado em alguns períodos de julho e agosto um crescimento positivo, comparado com o período homólogo de 2019.

O presidente da Turismo Centro de Portugal espera que os portugueses voltem a escolher a região para passar as suas férias, mas também quer atrair o turismo espanhol.

"Queremos ser os primeiros a dizer aos nossos amigos espanhóis que estamos cá, que estamos disponíveis, que estamos prontos para os receber. Tradicionalmente, nesta semana da Páscoa, teríamos milhares de espanhóis a percorrer as nossas ruas e Aveiro não é exceção. Infelizmente, não foi possível fazê-lo. Mas contamos fazê-lo tão breve quanto possível", afirmou.

Na mesma ocasião, Margarida Blattmann, do Grupo Wamos, que detém as agências de viagens que vão comercializar esta campanha, disse esperar que esta iniciativa venha a ser "um incentivo para que os portugueses possam retomar com facilidade e confiança a marcação das suas férias".

Do lado dos hoteleiros, Miguel Sousinha, do Hotel Maré, uma das unidades aderentes, assegurou que estão prontos para receber os turistas.

"Todo o ano de 2020 foi para nós uma experiência enriquecedora de como ultrapassar os obstáculos no dia-a-dia. Tivemos que alterar toda a nossa forma, quer de comercialização, quer de hospitalidade, para tornar as nossas unidades seguras, para quem nos visita", referiu.

A campanha realizada em parceria com o cartão Continente e duas agências de viagens conta atualmente com a adesão de cerca de 80 unidades hoteleiras de três e quatro estrelas e alojamentos no espaço rural, mas o período de inscrições ainda está a decorrer.

Além dos preços promocionais, que vão dos 89 aos 109 euros, por pessoa, para um período de duas noites com pequeno-almoço, a campanha oferece um desconto de 20% em Cartão Continente na compra de cada pacote de alojamento.

As reservas podem ser feitas entre 07 de abril e 30 de junho, para serem usadas de 07 de abril a 30 de outubro -- excluindo o período de 01 de agosto a 15 de setembro de 2021.

Caso a unidade hoteleira tenha disponibilidade, as estadias poderão ser prolongadas até um máximo de seis noites por cliente.

